Кроуфорд нокаутировал Индонго и стал абсолютным чемпионом мира

В ночь с 19 на 20 августа в городе Линкольн (штат Небраска, США), состоялся объединительный поединок между чемпионами первого полусреднего веса Теренсом Кроуфордом и Джулиусом Индонго.

Уже с первого раунда американец подтвердил свой статус фаворита, захватив инициативу в бою. В концовке второго раунда Кроуфорд отправил оппонента в нокдаун. Развязка наступила в следующей трёхминутке, когда Теренс донёс тяжёлый левый удар в область печени Индонго, рефери зафиксировал нокаут.

Таким образом, Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, собрав пояса по версиям WBC/WBO/WBA Super/IBF. Последним, кому удавалось подобное достижение, был Джермейн Тейлор, забравший в 2005 году все 4 титула у прежнего абсолютного чемпиона Бернарда Хопкинса.