Макгрегор: в бою с Хорном мы увидели измотанного Пакьяо

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор не разделяет мнения людей, считающих, что Джефф Хорн одержал незаслуженную победу в поединке с Мэнни Пакьяо, состоявшемся в начале июля.



«Посмотрите, что случилось с Пакьяо в последнем бою. Он был измотан в этом поединке и сильно измучен. Люди кричали о том, что у него украли победу, но я не узрел грабежа (со стороны судей) в этом бою. Я видел лишь человека, который был сильно измотан», — цитирует Макгрегора BoxingScene.



Ранее появилась информация, что матч-реванш между Пакьяо и Хорном состоится в Брисбене (Австралия), где прошла их первая встреча.