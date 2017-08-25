Хук: уверен, что выиграю у Усика

Бывший чемпион мира WBO в первом тяжёлом весе Марко Хук дал комментарий к предстоящему бою с нынешним обладателем этого пояса Александром Усиком. Встреча этих боксёров состоится 9 сентября в Берлине в рамках турнира Всемирной боксёрской суперсерии.

«Я чувствую себя прекрасно и уверен, что выиграю. У меня была трудная подготовка, но я всё делал с удовольствием. Передо мной серьёзная задача, так что я сосредоточен.



Усик — хорошо обученный боксёр, и я не могу дождаться момента, когда выйду с ним на ринг. Фанаты во всём мире знают, что Марко Хук подарит вам хорошее шоу, но я должен быть хорошо подготовлен. Если я в форме, я могу победить любого.

Никогда не нацеливался на быстрый нокаут, я готов на все 12 раундов поединка. Я не хочу давать обещания, но лучше не проморгайте всё самое интересное», — цитирует Хука iSport.