«Пусть стоит в очереди». Мясников — о возможном бое Шлеменко — Мусаси

Звезда RCC Валерий Мясников прокомментировал новость о поединке Александра Шлеменко и Гегарда Мусаси.

«А зачем я выходил в клетку и слышал от Шлеменко слово «да»? Вроде бы есть статьи, где менеджеры Шлеменко согласны, а сейчас я вижу, как он уже пытается на декабрь найти себе другого соперника. Да, Мусаси более именитый, чем я, но в России принято так: если вы дали по рукам, значит надо выполнять.

Насколько я знаю, Александр Павлович придерживается этих уличных понятий и правил, поэтому уверен, что Мусаси будет стоять в очереди и победитель нашего боя с Шлеменко смело подерётся с Герардом», — сказал Мясников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Накануне Александр Шлеменко заявил о готовности провести поединок с Гегардом Мусаси. Первый бой между Александром и Гегардом проходил осенью 2017 года на Bellator 185 и завершился победой спортсмена из Нидерландов единогласным решением судей.