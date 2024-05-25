Деонтей Уайлдер: иногда мне нужно пробуждать инстинкт убийцы

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 нокаутом) высказался о предстоящем бое с китайцем Чжан Чжилэем (26-2-1, 21 нокаутом).

«Во мне ещё есть огонь. Я чувствую, что стал сильнее. Иногда мне нужно пробуждать в себе инстинкт убийцы. Он есть внутри меня. Некоторых пугает это чувство, потому что они боятся причинить вред другому человеку.

Мы все можем сколько угодно говорить: «Я вернулся», но только бой это покажет», — сказал Уайлдер в интервью Matchroom Boxing.

Бой Деонтея Уайлдера с Чжан Чжилэем пройдёт 1 июня в Эр-Рияде. В рамках этого вечера также состоится поединок россиянина Дмитрия Бивола, который проведёт очередную защиту титула в поединке с Маликом Зинадом.