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Пейдж Ванзант и Элли Брук провели стердаун

Пейдж Ванзант и Элли Брук провели стердаун
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Экс-боец UFC Пейдж Ванзант и британская модель и боксёр Элли Брук провели стердаун перед поединком.

Пятираундовый боксёрский поединок за титул чемпиона MFB среди женщин в среднем весе, который на данный момент принадлежит Брук, состоится в ночь с субботы на воскресенье в Хьюстоне, штат Техас.

Пейдж Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. После этого спортсменка начала выступать в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC.

Элли Брук тренируется вместе с экс-чемпионкой из Австралии Эбани Бриджес. Она провела два профессиональных поединка в боксе, дважды победив своих соперниц досрочно.

Ранее Пейдж Ванзант призналась, что зарабатывает за один день на OnlyFans большую сумму, чем получила суммарно за все свои поединки.

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