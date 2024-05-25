Иван Штырков: хочется увидеть бой Шлеменко, в котором его изобьют

Уральский Халк Иван Штырков высказался о возможном реванше Александра Шлеменко и Гегарда Мусаси.

«Ведь был запланировал бой с [Валерием] Мясниковым? Когда Саша [Шлеменко] даёт по рукам, это ничего не значит, и он может изменить многое. Мне неинтересны бои Шлеменко в RCC. Пусть он со всеми проведёт реванши, но это неинтересно. Дело, конечно, за Николаем Клименко, я не могу здесь решать, кто должен драться, а кто нет.

Мясников же не слетал с боя против Шлеменко, не было никаких таких стопорящих вещей. Александр выбирает сам себе большие бои. Мне хочется увидеть бой Саши с тем, кто его изобьёт. А это любой из нынешних перспективных бойцов среднего веса: Михаил Рагозин, Валерий Мясников, любой из топ-10 АСА. Это будет интересно!» – приводит слова Штыркова канал UDAR.

Накануне Александр Шлеменко заявил о готовности провести поединок с Гегардом Мусаси. Первый бой между Александром и Гегардом проходил осенью 2017 года на Bellator 185 и завершился победой спортсмена из Нидерландов единогласным решением судей.