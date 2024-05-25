Стало известно, когда может состояться бой Евлоева и Стерлинга

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Мовсара Евлоева, рассказал о вероятности поединка своего клиента с американским бойцом Алджамейном Стерлингом, а также раскрыл возможную дату проведения боя.

«Бой Мовсара и Стерлинга очень реален. UFC заинтересован в этом поединке. Дата боя упирается в готовность Стерлинга, который залечивал травмы. Мовсар уже готов с ним выступить в июле или августе. Как только утвердят дату, будет анонс», — приводит слова Абдрахманова ТАСС.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения.

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