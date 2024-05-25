Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Агент Хрговича: если Усик не освободит титул до субботы, то соглашение будет нарушено

Агент Хрговича: если Усик не освободит титул до субботы, то соглашение будет нарушено
Аудио-версия:
Комментарии

Кит Коннолли, агент хорватского боксёра Филипа Хрговича, высказался по поводу того, что украинский непобеждённый боец Александр Усик обратился в IBF с просьбой отсрочить защиту титула. Напомним, 1 июня запланирован бой Хрговича и британца Даниэля Дюбуа, предполагалось, что боксёры разыграют вакантный титул IBF, которого будет лишён Усик.

«Филип уже несколько лет является обязательным претендентом. Фьюри и Усик договорились о поединке с условием, что победитель незамедлительно откажется от титула. Если Александр не освободит пояс до субботы, то можно считать, что это соглашение уже нарушено», — заявил Коннолли в социальной сети X (ранее — Twitter).

Хорватский боксёр является главным претендентом на пояс Усика с августа 2022 года.

Усик встретился с Криштиану Роналду

Материалы по теме
Тайсон Фьюри активировал опцию о реванше с Александром Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android