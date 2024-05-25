Агент Хрговича: если Усик не освободит титул до субботы, то соглашение будет нарушено

Кит Коннолли, агент хорватского боксёра Филипа Хрговича, высказался по поводу того, что украинский непобеждённый боец Александр Усик обратился в IBF с просьбой отсрочить защиту титула. Напомним, 1 июня запланирован бой Хрговича и британца Даниэля Дюбуа, предполагалось, что боксёры разыграют вакантный титул IBF, которого будет лишён Усик.

«Филип уже несколько лет является обязательным претендентом. Фьюри и Усик договорились о поединке с условием, что победитель незамедлительно откажется от титула. Если Александр не освободит пояс до субботы, то можно считать, что это соглашение уже нарушено», — заявил Коннолли в социальной сети X (ранее — Twitter).

Хорватский боксёр является главным претендентом на пояс Усика с августа 2022 года.

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