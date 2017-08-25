Беллью: у Макгрегора нет ни шанса в бою с Мейвезером

Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью поделился мнением о предстоящем поединке между бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Может ли Макгрегор победить Мейвезера в боксёрском поединке? У него нет ни единого шанса. Уважение к нашему спорту падает, и многие думают, что человек может прийти из другого вида и побить лучшего боксёра современности.

Вероятно, так происходит, потому что Конор может себя прорекламировать. По-моему, его популярность в мире спорта растёт быстрее всего. Я никогда не видел такого стремительного взлёта", — приводит слова Беллью BoxingScene.