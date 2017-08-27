Как Макгрегор «заливал горе» после нокаута от Мейвезера. Фоторепортаж.

В Лас-Вегасе завершился один из самых кассовых боксёрских поединков в истории, в котором 40-летний экс-чемпион в пяти весовых категориях по боксу темнококожий американец Флойд Мейвезер-младший (50-0-0, 27 KO) противостоял бойцу ММА чемпиону UFC 29-летнему ирландцу Конору Макгрегору (0-1-0). Победу техническим нокаутом одержал Мейвезер.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с прошедшего боя Мейвезер — Макгрегор, подготовленные специальными фотокорреспондентами.

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