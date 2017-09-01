175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Маргарито нацелился на третий поединок с Котто

1 сентября 2017, пятница. 10:32 Бокс/ММА

Антонио Маргарито нацелился на третий поединок с Мигелем Котто, недавно завоевавшим титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе. На 2 сентября в Тихуане у Маргарито запланирован бой с Карсоном Джонсом, после которого он намерен заполучить встречу с Котто.

«Я нахожусь в своей лучшей форме за многие годы с кондициями, позволяющими провести 10 интенсивных раундов. Этот бой будет важен для моего плана вновь стать чемпионом мира. Я хочу провести третий и заключительный бой с Мигелем, и Джонс — это тот, кто стоит у меня на пути. Я выиграю у него вчистую. Они увидят лучшую версию Маргарито, мы дадим большой бой болельщикам», — цитирует Маргарито BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Антонио Маргарито Мигель Котто
Новости. Бокс/ММА
1 сентября 2017, пятница
10:32 Маргарито нацелился на третий поединок с Котто
09:40 Хаттона не впечатлил бой Макгрегора с Мейвезером
09:26 Е. Тищенко: надеюсь в финале ЧМ подарить зрителям красивый бой
00:34 Альварес: с радостью провёл бы ещё один поединок с Мейвезером
31 августа 2017, четверг
23:36 Хорн: во время боя с Пакьяо я думал: «Боже мой, я выигрываю у него»
22:40 IBF санкционировала поединок между Липинцом и Кондо
21:44 Тищенко победил Турсунова и прошёл в финал ЧМ
21:16 Джошуа хочет боя с победителем пары Уайлдер — Ортис
21:13 Паркер: есть шанс, что вскоре проведу бой с Беллью
20:01 Тренер Диаса: Нэйту должны заплатить $ 30 млн за третий бой с Макгрегором
18:48 Уорд: Ковалёву будет тяжело вернуться
17:19 Макгрегор: для третьего боя Диасу придётся спуститься в лёгкий вес
16:56 Санчес: Головкин сделает в бою с Альваресом то, чего не смог Мейвезер
15:29 Уайт: трансляцию боя Мейвезер — Магкрегор купили 6,5 млн человек
14:50 Ландевер: я стану чемпионом М-1 Challenge через три-четыре боя
14:02 Макгрегор: Мейвезер обладает навыками, применимыми в ММА
12:48 Головкин: думаю, задержусь в боксе ещё на пять лет
12:03 Михаил Коробков сразится с Нейтом Ландером на турнире M-1 Challenge 83
11:20 WBC: сделаем всё, чтобы бой Уалдер — Джошуа состоялся
10:36 Баррера нацелен на бой с Ковалёвым в ноябре текущего года
09:50 Де ла Хойя: нет шансов, что я организую бой Альварес — Макгрегор
09:23 Фёдор Чудинов вернётся на ринг 3 ноября в Нижнем Новгороде
04:47 Первая чемпионка UFC Роузи вышла замуж на Гавайях
00:58 Кормье: если Джонса признают виновным, буду носить титул UFC с гордостью
30 августа 2017, среда
23:48 Холм: первые три раунда уверенно выиграл Макгрегор
22:55 Мейвезер-младший: у Макгрегора солидная сила удара, но я встречал такую прежде
22:32 Тайсон: Макгрегор отлично справился, рефери слишком быстро остановил бой
20:59 Кроуфорд отказался от титула IBF, Липинец сразится за вакантный пояс
20:04 Мейвезер-старший: если Макгрегор продолжит выступать в боксе, его убьют
18:58 Головкин: у нас с Канело будет настоящий мексиканский бой
17:43 Пловец Майкл Фелпс бросил вызов Конору Макгрегору
17:03 Малиньяджи: готов драться с Макгрегором на условиях «победителю достаётся всё»
16:03 Матч-реванш между Пакьяо и Хорном может быть перенесён на 2018 год
15:10 Влодарчик готовится сразиться с Гассиевым в конце октября
14:30 M-1 Global l представила проморолик к турниру M-1 Challenge 84
13:38 Сын Мейвезера-младшего: отец не вернётся на ринг, он уже старик
12:23 Котто: в декабре проведу бой с лучшим из доступных соперников
11:41 Кремлёв: на ЧМ в Гамбурге судьи творят что хотят
11:05 Санчес: Головкину нужно уничтожить Альвареса
10:05 Малиньяджи: единственной стратегией Мейвезера было надрать задницу Макгрегору
09:21 Джонс: отправлю Маргарито на пенсию в его собственной стране
01:40 Макгрегор не сможет участвовать в боях до конца октября по запрету медиков
00:57 Стивенсон предложил бой Баду Джеку
00:27 26-летняя чемпионка мира скончалась от лёгочной эмболии
29 августа 2017, вторник
23:29 Галанов и Тищенко пробились в полуфинал ЧМ, гарантировав себе бронзовые медали
Все новости RSS
Партнерский контент