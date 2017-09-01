Маргарито нацелился на третий поединок с Котто

Антонио Маргарито нацелился на третий поединок с Мигелем Котто, недавно завоевавшим титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе. На 2 сентября в Тихуане у Маргарито запланирован бой с Карсоном Джонсом, после которого он намерен заполучить встречу с Котто.

«Я нахожусь в своей лучшей форме за многие годы с кондициями, позволяющими провести 10 интенсивных раундов. Этот бой будет важен для моего плана вновь стать чемпионом мира. Я хочу провести третий и заключительный бой с Мигелем, и Джонс — это тот, кто стоит у меня на пути. Я выиграю у него вчистую. Они увидят лучшую версию Маргарито, мы дадим большой бой болельщикам», — цитирует Маргарито BoxingScene.