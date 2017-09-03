Волков: спарринги с Шилтом были сложнее, чем бой со Штруве

Боец UFC Александр Волков прокомментировал победу в поединке со Стефаном Штруве, которую он добыл в Роттердаме на турнире UFC Fight Night 115.

«Когда мне сказали, что я буду драться со Штруве, первая моя мысль заключалась в том, что в тренировочный лагерь нужно привлечь Сэмми Шилта. Он оказал большую услугу, помогая мне. Работа с ним — бесценна. Спарринги с ним были сложнее, чем сам бой со Штруве.

Что касается сегодняшнего поединка, я опасался, что доктора остановят бой из-за моего рассечения. Я счастлив, что провёл три раунда, хотя чувствовал, что мог победить и раньше. Я прошёл тяжёлый бой и доволен этим. Штруве дрался очень хорошо, но я методично бил его, вместо того, чтобы приложить все усилия ради одного удара", — приводит слова Волкова Sherdog.