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Шакур Стивенсон объяснил поражение Хейни в бою с Гарсией

Шакур Стивенсон объяснил поражение Хейни в бою с Гарсией
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон прокомментировал поражение Девина Хейни в бою с Райаном Гарсией.

«Нас называют скучными. Мне кажется, это задело Девина, было похоже на то, что он был захвачен моментом и хотел удовлетворить фанатов. Но эти же фанаты, которых пытались ублажить, в конечном итоге льют дерьмо на чувака. Им следует выразить уважение ему за то, что он сделал то, что они хотели.

Райан был боксёром, а Девин был агрессором, который шёл вперед. Райан же готовил свои действия и заставлял Девина искать его. Думаю, всё дело в плохом плане на бой. И ещё, Девин не держал свою чёртову правую руку у головы. Он вытягивал руку, чтобы ловить джеб, хотя Райан не лучший в этом, ему нужно было беспокоиться о хуке», — сказал Стивенсон в интервью Cigar Talk.

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