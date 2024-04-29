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Российский боксёр Мирошниченко высказался о поединке Бивола с Бетербиевым

Российский боксёр Мирошниченко высказался о поединке Бивола с Бетербиевым
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Непобеждённый российский боксёр Никита Мирошниченко прокомментировал предстоящий боксёрский поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, который состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

«Стараюсь следить за мировым боксом и мне нравится бокс Дмитрия Бивола. Что касается его боя с Бетербиевым, то тут, как многие и говорят, 50 на 50. Кто выдержит свою стратегию, план на бой, тот и выиграет», — сказал Никита Мирошниченко вэксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Мирошниченко спарринговал с Саулем Альваресом и сейчас тренируется под руководством тренера Канело Эдди Рейносо. В последний раз Никита Мирошниченко выходил на ринг в ноябре 2023 года. Тогда его соперником был Хуан Пабло Ромеро. Их бой завершился ничьей.

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