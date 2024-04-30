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Шон Портер предсказал победителя в бою Кроуфорд – Мадримов

Шон Портер предсказал победителя в бою Кроуфорд – Мадримов
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Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор Шон Портер высказался о предстоящем титульном поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между узбеком Исраилом Мадримовым (10-0-1, 7 KO) и соотечественником Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO).

«Теренсу всегда нужна пара раундов на то, чтобы понять, что может соперник. И я ожидаю, что Мадримов пойдёт на него. И я ожидаю, что Кроуфорд ответит.

Думаю, он начнёт бой в стойке правши. Это будет весёлый бой, ему придётся потрудиться, но он справится, он всегда справляется. Некоторые рождены для того, чем занимаются, и этот парень рождён для того, чтобы делать то, что он делает», — сказал Портер в эфире DAZN.

Напомним, поединок Кроуфорд – Мадримов состоится 4 августа в Лос-Анджелесе (США).

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