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Полуторагодовалый сын Фрэнсиса Нганну скончался

Полуторагодовалый сын Фрэнсиса Нганну скончался
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Полуторагодовалый сын бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну сегодня скончался. Об этом сообщило издание 237online.com.

«В чём смысл жизни, если то, за что мы так упорно боремся, в конечном счёте причиняет нам больше всего боли? Почему жизнь так несправедлива? Почему она так несправедлива и безжалостна? Я чертовски устал от этого», — написал Фрэнсис в своих социальных сетях.

Напомним, Фрэнсис Нганну провёл свой последний бой по правилам бокса 9 марта в Саудовской Аравии. Его оппонентом был британский экс-чемпионом мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Поединок завершился победой Эй Джея нокаутом во втором раунде.

Бой с Энтони Джошуа стал вторым профессиональным боксёрским поединком для Фрэнсиса Нганну, который покинул UFC в начале 2023 года. 28 октября первый профессиональный бой Нганну по правилам бокса с британцем Тайсоном Фьюри, который победил его раздельным решением судей.

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