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«Никто не знает, через что сейчас проходит Чарльз». Перейра встал на защиту Оливейры

«Никто не знает, через что сейчас проходит Чарльз». Перейра встал на защиту Оливейры
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе Алекс Перейра дал совет экс-чемпиону UFC в лёгком весе Чарльзу Оливейре, а также встал на его защиту.

«Я бывал в подобных ситуациях. Чарльзу нужно подумать, не допустил ли он ошибку в своём бою с Арманом Царукяном. Иногда мы проигрываем поединки, но это не значит, что нами была допущена ошибка. Для него важно понять, есть ли какие-то изменения, которые он может внести, чтобы стать лучше в будущем.

Никто не знает, через что сейчас проходит Чарльз. Самое важное для него — уделить немного времени размышлениям о том, что произошло, и посмотреть, может ли он что-нибудь сделать, чтобы улучшить свои результаты», — приводит слова Перейры портал Low Kick MMA.

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