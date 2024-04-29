Никита Мирошниченко: Кроуфорд — лучший боксёр мира, доводилось дважды с ним встречаться

Непобеждённый российский боксёр Никита Мирошниченко навал имя лучшего боксёра в мире на данный момент.

«На сегодняшний день лучший боксёр мира, по мне, Теренс Кроуфорд. Мне кажется, что никто за всю историю бокса не добивался таких результатов. Он стал абсолютным чемпионом в двух категориях и переходит в другой дивизион. Как я понял, хочет собрать все пояса и там. С Мадримовым у него будет непростой бой, но думаю, Кроуфорду по силам стать абсолютным чемпионом мира и в 69,9 кг.

Мне доводилось дважды с ним встречаться, это физически сильный, одарённый атлет. Он показывает тот бокс, к которому я бы хотел стремиться. Он боксирует в разных стилях, может прочитать любого соперника. Может, не такой кассовый боец, как Канело или Джервонта, но это топ-боксёр», — сказал Никита Мирошниченко вэксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.