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Экс-чемпион – о бое Цзю и Ортиса: возможно, это эпоха, когда боксёры не боятся проиграть

Экс-чемпион – о бое Цзю и Ортиса: возможно, это эпоха, когда боксёры не боятся проиграть
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Бывший чемпион мира, а ныне эксперт и аналитик Крис Алджиери прокомментировал организацию поединка в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и американцем Вёрджилом Ортисом-младшим, который состоится 4 августа в Лос-Анджелесе (США).

«Сказать, что я был удивлен анонсу поединка Цзю и Вёрджила Ортиса, не сказать ничего. Это опасный бой для обоих, в котором встретятся два боксёра в расцвете сил. Возможно, мы вступаем в эпоху, в которой непобеждённые бойцы готовы рисковать. Бой Цзю — Ортис для меня даже более привлекателен, чем реванш Тима и Фундоры», — цитирует Алджиери ProBox TV.

Вёрджилу Ортису 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2017 года и имеет в своём активе победы над экс-чемпионом мира соотечественником Морисом Хукером, а также над экс-претендентом Эгисом Каваляускасом.

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