Роберт Уиттакер: Иржи хватит духу сделать 84 кг, но у него психическое расстройство

Экс-обладатель титула UFC в среднем весе Роберт Уиттакер выступил против перехода в категорию до 84 кг известного чешского бойца Иржи Прохазки.

«Мне очень нравится этот парень, но если он спустится в средний вес, то мы станем врагами – такова наша игра. Ему хватит духу сделать 84 кг. Но не поймите меня неправильно, у этого парня психическое расстройство, Иржи на грани срыва. Если он захочет спуститься в средний дивизион, то сделает – сложно сказать, будет ли это хорошим шагом или нет.

Знаете мне трудно представить его в среднем дивизионе, поскольку я видел его в реальной жизни. Иржи крупный парень и дело не только в его физической форме. У него крепкое телосложение, у него широкие плечи, он довольно высокий, примерно 1,9 метра. Братан, останься в полутяжёлом весе, чтобы мы могли остаться друзьями (смеётся)», — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.