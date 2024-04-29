«Очень опасно». Царукян оценил шансы Шаблия в бою с Усманом Нурмагомедовым

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался об ожидаемом поединке между соотечественниками Александром Шаблием и Усманом Нурмагомедовым.

«Очень опасный бой для Усмана. Саша – очень неудобный соперник, он и боксировать умеет хорошо, и бороться. И он на своём пике. А Усман только набирает обороты. Из него можно сделать большую звезду, но бой с Шаблием опасный. Та оппозиция, которая у него была… Такого, как Шаблий, у него ещё не было», — сказал Царукян в подкасте Main Event.

В своём последнем бою на турнире Bellator 301 Шаблий победил единогласным решением бразильца Патрики Фрейре. Нурмагомедов на Bellator 300 одолел американского экс-чемпиона Брента Примуса, однако поединок был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы россиянина.