Шакил О'Нил рассказал, как чемпион UFC нокаутировал человека, который его оскорблял

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион, член Зала славы Шакил О'Нил рассказал о том, как легендарный чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Витор Белфорт нокаутировал человека, который оскорблял О'Нила.

«Я шёл по улице, вдруг чувствую, как меня кто-то чертовски сильный хватает за руку. В этот момент у меня промелькает мысль: «О, чёрт возьми, сейчас будет драка». Я оборачиваюсь и вижу Витора Белфорта, который поднимает руки и говорит: «Нет, нет, нет, чувак! Я твой фанат». Мы не подрались (смеётся). Я стал его поклонником после того, как увидел его победу над каким-то двухметровым парнем в комбинезоне.

Однажды он отправил кого-то в нокаут из-за меня. Чувак нёс какую-то чушь в мой адрес, Витор возник из ниоткуда и бум. Через секунду этот чувак уже лежит на полу, а я говорю: «Витор, уходи». Он ответил: «Нет, чувак!» Тогда я ему сказал: «Иди отсюда, чёрт возьми». Витор ушёл, после чего приехали копы», — приводит слова Шакила портал talkSPORT.