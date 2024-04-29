Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роберт Уиттакер: чем больше люди ненавидят Белала Мухаммада, тем больше он мне нравится

Роберт Уиттакер: чем больше люди ненавидят Белала Мухаммада, тем больше он мне нравится
Комментарии

Экс-обладатель титула UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался о потенциальной победе топового бойца полусреднего дивизиона Белала Мухаммада в возможном матче-реванше с чемпионом UFC Леоном Эдвардсом.

«Чем больше люди ненавидят Белала Мухаммада, тем больше он мне нравится (смеётся). Это привлекает меня на его сторону, мне это нравится. Я хочу увидеть его бой с Леоном. Хочу увидеть, как Белал завоюет пояс чемпиона – разве это не расстроило бы многих людей (смеётся)? Шумиха была бы просто фантастической. Не поймите меня неправильно, не хочу, чтобы Леон проиграл, поскольку мне он очень симпатичен. Я просто говорю, что это былj бы забавно», — приводит слова Уиттакера портал BJ Penn.

Материалы по теме
Роберт Уиттакер: Иржи хватит духу сделать 84 кг, но у него психическое расстройство
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android