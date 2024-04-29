Роберт Уиттакер: чем больше люди ненавидят Белала Мухаммада, тем больше он мне нравится

Экс-обладатель титула UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер высказался о потенциальной победе топового бойца полусреднего дивизиона Белала Мухаммада в возможном матче-реванше с чемпионом UFC Леоном Эдвардсом.

«Чем больше люди ненавидят Белала Мухаммада, тем больше он мне нравится (смеётся). Это привлекает меня на его сторону, мне это нравится. Я хочу увидеть его бой с Леоном. Хочу увидеть, как Белал завоюет пояс чемпиона – разве это не расстроило бы многих людей (смеётся)? Шумиха была бы просто фантастической. Не поймите меня неправильно, не хочу, чтобы Леон проиграл, поскольку мне он очень симпатичен. Я просто говорю, что это былj бы забавно», — приводит слова Уиттакера портал BJ Penn.