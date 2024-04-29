Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мирошниченко: Канело — звезда, но я не видел в нём никакого высокомерия

Мирошниченко: Канело — звезда, но я не видел в нём никакого высокомерия
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый российский боксёр Никита Мирошниченко высказался в адрес популярного мексиканского боксёра и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

«Можно ли в жизни сказать, что Канело — звезда? Да, думаю, можно. Когда человек приезжает на красной Ferrari, как из голливудского фильма, то так можно выразиться. Но в целом это хороший человек, насколько мне удалось его узнать. Добрый, позитивный, я не видел в нём никакого высокомерия», — сказал Никита Мирошниченко вэксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Мирошниченко спарринговал с Саулем Альваресом и сейчас тренируется под руководством тренера Канело Эдди Рейносо. В последний раз Никита Мирошниченко выходил на ринг в ноябре 2023 года. Тогда его соперником был Хуан Пабло Ромеро. Их бой завершился ничьей.

Материалы по теме
Никита Мирошниченко назвал соперника, с которым хотел бы провести бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android