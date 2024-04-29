Мирошниченко: Канело — звезда, но я не видел в нём никакого высокомерия

Непобеждённый российский боксёр Никита Мирошниченко высказался в адрес популярного мексиканского боксёра и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса.

«Можно ли в жизни сказать, что Канело — звезда? Да, думаю, можно. Когда человек приезжает на красной Ferrari, как из голливудского фильма, то так можно выразиться. Но в целом это хороший человек, насколько мне удалось его узнать. Добрый, позитивный, я не видел в нём никакого высокомерия», — сказал Никита Мирошниченко вэксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Мирошниченко спарринговал с Саулем Альваресом и сейчас тренируется под руководством тренера Канело Эдди Рейносо. В последний раз Никита Мирошниченко выходил на ринг в ноябре 2023 года. Тогда его соперником был Хуан Пабло Ромеро. Их бой завершился ничьей.