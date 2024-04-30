Бенавидес: не смотрю за спинку Гвоздику, он отличный боец

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес высказался о предстоящем поединке с украинцем Александром Гвоздиком, который состоится 16 июня в Лас-Вегасе (США).

«Победа в бою с Александром Гвоздиком сделает меня первым претендентом, и я смогу встретиться с победителем поединка Бивол — Бетербиев. Вот то, к чему я стремлюсь.

Прямо сейчас мы полностью сосредоточены на Александре. Он отличный боец. Мы не смотрим ему за спину. Сначала позаботимся об этом парне, а затем мы перейдём к следующему», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу Шона Зиттеля.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложится в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).