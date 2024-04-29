Рамазан Курамагомедов встретится в следующем бою с чемпионом Bellator

Российский боец смешанных единоборств Рамазан Курамагомедов проведёт следующий бой против чемпиона Bellator в полусреднем весе американца Джейсона Джексона. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Их поединок станет главным событием на турнире Bellator, который пройдёт 22 июня в столице Ирландии, Дублине.

Фото: Официальный аккаунт Bellator

Напомним, Рамазан является непобеждённым бойцом. В своём активе он имеет 12 побед, восемь из которых были одержаны досрочно. В последний раз Рамазан выходил на бой против американца Рэндла Уоллеса. Поединок завершился победой Рамазана удушающим приёмом.

Джейсон Джексон, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 24 февраля на турнире PFL vs Bellator, встречался с Рэем Купером III, которого победил техническим нокаутом.