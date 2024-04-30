Фрэнсис Нганну: мой маленький мальчик, я кричал его имя снова и снова

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поделился своими чувствами в связи со смертью своего 18-месячного сына.

«Слишком рано уходить, но все же он ушёл. Мой маленький мальчик, мой друг, моя любовь. Коби был полон жизни и радости… И вот он без сознания. Я кричал его имя снова и снова, громче и громче… но он не отвечал. Рядом с ним, я был самим собой, а теперь понятия не имею, кто я такой. Жизнь несправедлива, она нас бьёт в самое больное место», — написал Фрэнсис в своих социальных сетях.

Напомним, Фрэнсис Нганну провёл свой последний бой по правилам бокса 9 марта в Саудовской Аравии. Его оппонентом был британский экс-чемпионом мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Поединок завершился победой Эй Джея нокаутом во втором раунде.