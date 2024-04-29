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Промоутер Джошуа высказался о его следующем бое

Промоутер Джошуа высказался о его следующем бое
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (28-3, 25 KO), высказался о его следующем выступлении.

«С кем подерётся Энтони? Я не знаю. Все ждут бой Усика и Фьюри 18 мая. Затем у вас есть бои Уайлдер – Чжилэй и Дюбуа – Хргович.

Титул IBF может освободиться, но бой с Уайлдером также соблазнителен. Если Уайлдер пройдёт Чжилэя, а я верю, что он это сделает, все снова начнут говорить о поединке Джошуа – Уайлдер. Этот бой нравится принцу Турки, Эй Джей хочет этого боя. И, очевидно, он хотел бы снова стать чемпионом мира", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в начале марта, Джошуа нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.

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