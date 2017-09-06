Хук толкнул Усика на дуэли взглядов

9 сентября в Берлине состоится четвертьфинальный поединок Всемирной суперсерии бокса между чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком и Марко Хуком.

Сегодня, на финальной пресс-конференции, состоялась традиционная дуэль взглядов. Во время неё нервы сдали у немца, и в итоге он толкнул Усика. В ответ на это украинец улыбнулся оппоненту.

Впрочем, как сообщает BoxingScene, покидая конференц-зал, Усик был настроен не так миролюбиво, заявив следующее:

«Я похороню его в субботу». Отметим, что субботний поединок станет первым боем в истории Всемирной суперсерии. На кону будет стоять не только путёвка в полуфинал турнира, но и пояс чемпиона по версии WBO, который принадлежит Усику.

Видео инцидента можно посмотреть на официальной странице Всемирной суперсерии в «Твиттере».