Усик — о выходке Хука на дуэли взглядов: он нервничает и горит

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александр Усик, прокомментировал инцидент, случившийся на вчерашней пресс-конференции, посвящённой его грядущему противостоянию с Марко Хуком, тогда немец во время дуэли взглядов решился толкнуть Усика.

«Это меня как-то завело, адреналин, прикольно, интересно. Я предполагал, что такое может быть и вполне нормально реагирую на это. У меня нет агрессии, и я не собираюсь делать в ответ то же самое. Просто я вижу что он нервничает и горит, у него такая форма защиты. Раз так, то ладно, пусть отталкивает, но вот обзываться плохо.



Мой ответ будет в субботу, мне не нужно отвечать тем же, чтобы почувствовать удовлетворение, ни в коем случае. На взвешивании буду готов к такому же, если он себя не смог сдержать здесь, то и там такое будет, тем более тогда до боя останется совсем мало времени.



Честно, мне без разницы как он себя ведёт, я не говорил, что я похороню его. Это придумали журналисты, какие журналисты? этого я уже не знаю», — рассказал украинец в интервью YouTube-каналу Boxing.ua.

Встреча между Усиком и Хуком пройдёт 9 сентября в Берлине в рамках 1/4 финала турнира Всемирной суперсерии бокса.