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Усик — о выходке Хука на дуэли взглядов: он нервничает и горит

7 сентября 2017, четверг. 19:10 Бокс/ММА

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Александр Усик, прокомментировал инцидент, случившийся на вчерашней пресс-конференции, посвящённой его грядущему противостоянию с Марко Хуком, тогда немец во время дуэли взглядов решился толкнуть Усика.

«Это меня как-то завело, адреналин, прикольно, интересно. Я предполагал, что такое может быть и вполне нормально реагирую на это. У меня нет агрессии, и я не собираюсь делать в ответ то же самое. Просто я вижу что он нервничает и горит, у него такая форма защиты. Раз так, то ладно, пусть отталкивает, но вот обзываться плохо.

Мой ответ будет в субботу, мне не нужно отвечать тем же, чтобы почувствовать удовлетворение, ни в коем случае. На взвешивании буду готов к такому же, если он себя не смог сдержать здесь, то и там такое будет, тем более тогда до боя останется совсем мало времени.

Честно, мне без разницы как он себя ведёт, я не говорил, что я похороню его. Это придумали журналисты, какие журналисты? этого я уже не знаю», — рассказал украинец в интервью YouTube-каналу Boxing.ua.

Встреча между Усиком и Хуком пройдёт 9 сентября в Берлине в рамках 1/4 финала турнира Всемирной суперсерии бокса.

Хук толкнул Усика на дуэли взглядов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Усик Марко Хук
Новости. Бокс/ММА
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