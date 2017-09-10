Очигава: я завершила карьеру профессионального спортсмена

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады Софья Очигава объявила о завершении боксёрской карьеры.

«Друзья, настало время ответить на многочисленные вопросы и поделиться планами на будущее.

Я завершила карьеру профессионального спортсмена. Спасибо тренерскому составу, работавшему со мной, психологу в период подготовки к Олимпийским играм и руководству Федерации бокса России.

Верю в то, что мой труд внёс вклад в развитие нашего вида спорта и сломал стереотипы. Профессиональный бокс — это также неоценимый опыт. Но на данный момент в нашей стране это направление только набирает обороты, а соотношение материальной составляющей и затраченных сил и времени не пропорционально. Да и здоровье пора беречь!

18 лет в ринге. 200 боев. Миллион положительных эмоций, ярких воспоминаний. Спасибо», — написала 30-летняя Очигава в «инстаграме».

Фото Очигавы доступно в её "инстаграме".