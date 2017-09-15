Головкин и Альварес показали одинаковый вес

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет встреча между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) и Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО).

В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оба спортсмена показали равный вес — 160 фунтов (72,574 кг), таким образом уложившись в крайний лимит весовой категории.

Для Геннадия Головкина предстоящий бой станет первым с марта этого года, тогда он одержал победу над Дэниелом Джейкобсом. Альварес же предыдущий бой провёл в мае, победив Хулио Сезара Чавеса-младшего.