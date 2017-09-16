Пирог: в бою Головкин — Альварес ситуация приближается к 50 на 50

Бывший чемпион мира в среднем весе Дмитрий Пирог поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, заявив, что небольшим фаворитом этого противостояния является боксёр, представляющий Казахстан.

«Считаю, у Головкина больше шансов, но не критически. Если ещё пару лет назад о победе Головкина можно было бы говорить определённо, то сейчас ситуация приближается к 50 на 50. Альваресу есть чем досадить Головкину. Он может оказаться неудобным соперником. Сауль мощно и очень разнообразно бьёт, выпускает удары под различными углами, обрабатывает корпус. И очень комфортно ощущает себя в ближнем бою.

Тут будет крайне важно, кто первым пропустит плотный удар. Это может полностью изменить картину боя.

В этой истории мне нравится возвращение к старым добрым традициям: лучшие бьются друг с другом. Сейчас, когда промоутеры предпочитают кормить подопечных «мешками», такое встречается нечасто. А тут два замечательных боксёра не боятся проиграть, вершат историю. Это здорово", — сказал Пирог в интервью «Независимой спортивной газете».