Менеджер Альвареса не уверен в возможности реванша с Головкиным в мае

Менеджер Сауля Альвареса Хосе Рейнозо не уверен в том, что мексиканец проведёт матч-реванш с обладателем поясов IBF/IBO/WBA/WBO в среднем весе Геннадием Головкиным в мае следующего года. Ранее сам Альварес признался, что пока не знает, будет ли реванш в мае или в следующем сентябре.



«Я поставил Саулю 10 за выступление, потому что он не был фаворитом, но провёл отличный бой. Что касается защиты, то он покинул ринг с чистым лицом. Я очень доволен его выступлением… Мы должны признать, что встретились с небитым чемпионом, который очень силён. Его команда обещала нокаут, так что мы очень довольны тем, что произошло в бою.



На данный момент ничего относительно следующего боя не обсуждается. Мы знаем лишь то, что Альварес больше не будет драться в этом году. Он вернётся на ринг в мае. Мы не встречались с промоутерами из Golden Boy. После заслуженного отдыха мы назначим дату, чтобы переговорить с Golden Boy о том, что будет лучшим вариантом для Сауля», — цитирует Рейнозо ESPN Deportes.