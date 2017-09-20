Уайлдер: бой с Ортисом — первый шаг к завоеванию абсолютного чемпионства

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от поединка с Луисом Ортисом, проведение которого запланировано на 11 ноября в Бруклине. По заверениям американца, это противостояние станет первым в ряду тех, которые приблизят его к званию абсолютного чемпиона.

«Я ждал этого момента долгое время, и я в восторге от встречи с Луисом Ортисом. У меня один из самых тяжёлых ударов, и когда мы с Ортисом предстанем на ринге, вы увидите один из лучших поединков в супертяжёлом весе за последние годы.

Я обещаю, что объединю все пояса. Этот бой — первый шаг к завоеванию звания абсолютного чемпиона. Любой, кто встанет на моём пути к этой цели, будет нокаутирован», — цитирует Уайлдера BoxingScene.