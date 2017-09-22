Лебедев: в бою с Дортикосом Кудряшову важно показать советсткую школу

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Денис Лебедев дал комментарий к предстоящему поединку между Дмитрием Кудряшовым и Юниером Дортикосом, запланированному на 23 сентября в США.



«Здесь Диме очень важно показать советскую школу. Парадокс — именно нашу советскую школу, потому что, считаю, Дима классом выше и любительская школа у Димы лучше. Если он включит воображение и начнет бомбить, а Кудряшов это может, то все получится! Дортикос был моим потенциальным претендентом, поэтому я его тоже изучал: у него правый длинный и левый боковой опасные, надо приспособиться к длинным рукам, это будет непросто. Уклон, ноги, отход назад или в сторону.

Нужно отдать ему первые раунды, а в 4 раундах (с четвертого раунда) начать бомбить, как Кудряшов может. Сделать так, чтоб Дортикос потерял уверенность, потому что у него тоже своеобразная чуйка, будет непросто. Нужно заставить Дортикоса промахиваться. Когда начнет промахиваться, он потеряет уверенность, и тогда уже начинать его «бомбить». А у Кудряшова самый сильный удар в мире, в своем дивизионе бой будет непростой, поэтому, как говорится, буду «держать кулаки», или, знаете, как раньше на Руси говорили, буду «держать дул», — приводит слова Лебедева официальный сайт промоутерской компании «Мир Бокса».