А. Емельяненко завершает подготовку к бою с Дос Сантосом

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видеоролик с одной из своих тренировок перед поединком с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом (39-19), известным под прозвищем Мондрагон.



Встреча этих бойцов состоится в рамках турнира запланированного в рамках турнира, запланированного на 27 сентября в Москве.



Последний свой бой Александр Емельяненко провёл в 2014 году против Дмитрия Сосновского, от которого потерпел сокрушительное поражение.

Видео доступно в официальном «инстаграме» Александра Емельяненко.