Леннокс Льюис: Фьюри боксировал так, словно выигрывал бой

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Тайсона Фьюри в бою с украинцем Александром Усиком.

Напомним, поединок бойцов состоялся в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Усика раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112).

«Фьюри боксировал так, словно выигрывал бой. Ни один боксёр не может решать или заявлять, что он победил. Каждый раз, когда раунд получается близким, боксёры должны считать его проигранным», — приводит слова Льюиса DAZN.

Александр Усик стал первым боксёром после американца Эвандера Холифилда, сумевшим стать абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом и супертяжёлом дивизионе.

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