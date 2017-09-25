Мейвезер: Макгрегор мог получить серьёзную травму головного мозга

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший признался, что боялся нанести серьёзную травму головного мозга Конору Макгрегору во время их боя, состоявшегося 26 августа.



«Его карьера продолжается. Он всё ещё молод. Он мог получить серьёзные повреждения головного мозга. Мы должны думать о бойцах. К примеру, мой дядя Роджер. Он заблудился и в итоге попал в больницу. Повреждения головного мозга — частое явление в боксе.



Практически все хвалят Макгрегора, а не меня. Мне 40 лет, я два года не боксировал. Ему 28, его карьера в самом разгаре. Он выше, больше. Да, возможно, не сильнее меня. Всё на бумаге было в его пользу. Я тренировался три недели, и при этом продолжал ходить на вечеринки», — цитирует MMAJunkie Мейвезера.