Майорга: нокаутирую Сироткина за 30 секунд

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Рикардо Майорга (32-9-1, 26, КО), известный по прозвищу Матадор, обещает очень быстро разобраться с россиянином Андреем Сироткиным (13-0, 3 KO), носящим прозвище Эль Торо (Бык). Встреча этих боксёров состоится 3 ноября в Нижнем Новгороде.



«Я собираюсь съесть быка. В Никарагуа 2 ноября — День мёртвых, но я собираюсь сделать 3 ноября днём смерти в России. В России болельщики заплатят лишь за один раунд. В России никогда не забудут мой приезд, потому что я нокаутирую его всего за 30 секунд», — цитирует Майоргу BoxingScene.