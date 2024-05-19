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«Бой должен был быть остановлен в девятом раунде». Хэй — о поединке Усика с Фьюри

«Бой должен был быть остановлен в девятом раунде». Хэй — о поединке Усика с Фьюри
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Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Дэвид Хэй прокомментировал поединок между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Этот бой должен был быть остановлен в девятом раунде. Я не знаю, почему рефери не остановил поединок. Насколько помню, если канаты кого-то удерживают от падения, то рефери должен остановить бой. С моей точки зрения, это была бы справедливая остановка. Если бы роли поменялись, если бы Александр Усик сделал то же самое, то рефери, вероятно, остановил бы поединок. Я не понимаю, почему рефери дал Тайсону длинный отсчёт в 20 секунд, не дав Усику его нокаутировать. Все присутствующие в зале были расстроены решением судьи», — приводит слова Хэя портал Eurosport.

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