Усик на бой с Фьюри приехал с игрушкой-талисманом, которую ему подарила его дочь

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик на поединок с популярным британским боксёром Тайсоном Фьюри приехал с игрушкой-талисманом в виде персонажа мультика «Винни-Пух» ослика Иа, которую ему подарила его дочь.

Фото: Getty Images

Александр также приезжал с этим талисманом на бой против Энтони Джошуа.

Напомним, бой между Усиком и Фьюри состоялся сегодня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Александр Усик отправил в нокдаун Тайсона Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Украинский боксёр провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.