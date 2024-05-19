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Халидов: реванш будет за Фьюри, готовится красивая трилогия с Усиком

Халидов: реванш будет за Фьюри, готовится красивая трилогия с Усиком
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Чемпион лиги «Наше дело» в тяжёлом весе Мурад Халидов прокомментировал боксёрский поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Бой шёл туда-сюда. Раунд забирал один, следующий — другой. Я изначально думал, что бой по очкам заберёт Усик. Так оно и вышло, но Фьюри меня удивил. Он был намного лучше, чем в прошлом поединке (с Нганну) или некоторых своих других поединках. Исход противостояния решил именно нокдаун. Посмотрите на судейские записки, если бы не этот нокдаун, то Усик бы проиграл. Остаётся интрига, предпосылки к реваншу. Бой был хорошим, Усик был больше заряжен на победу, но Тайсон Фьюри не сказал своего последнего слова. Думаю, реванш будет за Фьюри, потому что для нас всех готовится красивая трилогия», — сказал Халидов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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