Халидов: реванш будет за Фьюри, готовится красивая трилогия с Усиком

Чемпион лиги «Наше дело» в тяжёлом весе Мурад Халидов прокомментировал боксёрский поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Бой шёл туда-сюда. Раунд забирал один, следующий — другой. Я изначально думал, что бой по очкам заберёт Усик. Так оно и вышло, но Фьюри меня удивил. Он был намного лучше, чем в прошлом поединке (с Нганну) или некоторых своих других поединках. Исход противостояния решил именно нокдаун. Посмотрите на судейские записки, если бы не этот нокдаун, то Усик бы проиграл. Остаётся интрига, предпосылки к реваншу. Бой был хорошим, Усик был больше заряжен на победу, но Тайсон Фьюри не сказал своего последнего слова. Думаю, реванш будет за Фьюри, потому что для нас всех готовится красивая трилогия», — сказал Халидов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.