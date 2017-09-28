Арум не знает, когда Пакьяо вернётся на ринг

Известный промоутер Боб Арум, который ведёт дела Мэнни Пакьяо, на данный момент ничего не знает о планах на будущее экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях, который совмещает боксёрскую карьеру с работой на посту сенатора Филиппин. В настоящее время Паьяо полностью сфокусирован на политической деятельности, и пока не известно, когда он вернётся на ринг и вернётся ли.



«Мэнни не концентрируется на боксе. Он выполняет так много важной работы на посту сенатора. Я не знаю, какие у него планы относительно бокса», — цитирует Арума Manila Bulletin.