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Арум не знает, когда Пакьяо вернётся на ринг

28 сентября 2017, четверг. 12:17 Бокс/ММА

Известный промоутер Боб Арум, который ведёт дела Мэнни Пакьяо, на данный момент ничего не знает о планах на будущее экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях, который совмещает боксёрскую карьеру с работой на посту сенатора Филиппин. В настоящее время Паьяо полностью сфокусирован на политической деятельности, и пока не известно, когда он вернётся на ринг и вернётся ли.

«Мэнни не концентрируется на боксе. Он выполняет так много важной работы на посту сенатора. Я не знаю, какие у него планы относительно бокса», — цитирует Арума Manila Bulletin.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Боб Арум Мэнни Пакьяо
Новости. Бокс/ММА
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