Залимбег Омаров сразится с победителем турнира Road To M-1 Germany

27 октября в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Ледовый» состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 84, в рамках которого победитель Road To M-1 Germany Саша Шарма (13-3) померится силами с Залимбегом Омаровым (8-2-1), представляющим клуб Fighting Eagle.



«Оба противника уже давно в смешанных единоборствах, за их плечами множество побед над сильными оппонентами, а перспективы у каждого из них весьма и весьма многообещающие. Зрителей ожидает качественный и напряженный бой двух настоящих мастеров своего дела, равных по силам и классу», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.