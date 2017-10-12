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Уайт: Джонс не справился со славой и богатством

12 октября 2017, четверг. 00:03 Бокс/ММА

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что карьеру Джона Джонса сгубили слава и богатство, с давлением которых он не справился. Джонс был дважды отстранён от соревнований из-за проваленных допинг-тестов, бойцу может грозить до четырёх лет дисквалификации.

«Если бы не было этих скандалов, то Джонс мог драться в тяжёлом весе. Кто знает, что было бы в этом случае… В нашем бизнесе деньги и слава приходят внезапно. Достаточно знать, какие суммы могут прийти. Джон Джонс пришёл в UFC и сразу стал зарабатывать миллионы, а ему было всего 24 года. Я всегда говорил о том, что он очень талантлив. Были вопросы, справится ли он с давлением, со славой, с богатством. Ответы мы получили», — цитирует Уайта MMAFighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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Джон Джонс Дэна Уайт
Новости. Бокс/ММА
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