Уайт: Джонс не справился со славой и богатством

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что карьеру Джона Джонса сгубили слава и богатство, с давлением которых он не справился. Джонс был дважды отстранён от соревнований из-за проваленных допинг-тестов, бойцу может грозить до четырёх лет дисквалификации.



«Если бы не было этих скандалов, то Джонс мог драться в тяжёлом весе. Кто знает, что было бы в этом случае… В нашем бизнесе деньги и слава приходят внезапно. Достаточно знать, какие суммы могут прийти. Джон Джонс пришёл в UFC и сразу стал зарабатывать миллионы, а ему было всего 24 года. Я всегда говорил о том, что он очень талантлив. Были вопросы, справится ли он с давлением, со славой, с богатством. Ответы мы получили», — цитирует Уайта MMAFighting.