Эдуард Трояновский проведёт следующий бой 27 ноября в Москве

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский (26-1, 23 КО) проведёт свой следующий бой в рамках турнира, запланированного на 27 ноября в Москве. Об этом сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса», которая выступит организатором данного турнира.



Также в рамках этого боксёрского шоу запланированы поединки с участием Алексея Папина, Сергея Кузьмина, Георгия Челосхаева, Алексея Егорова, Сергея Лубковича, Евгения Смирнова и Валерия Третьякова.

Обладательница временного титула WBA в первом полусреднем весе 2013 года и чемпионка IBO в этом весе Светлана Кулакова (12-0, 1 КО) выйдет на ринг в 10-раундовом бою в рамках полусреднего веса.