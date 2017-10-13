Папин встретится с Силлахом

Перспективный российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин (8-0, 7 КО) проведёт следующий поединок 27 ноября в рамках большого вечера бокса в Москве. Его соперником станет бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, обладатель пояса WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе Исмаил Силлах (25-4, 19 КО), сообщает официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Папин предыдущий поединок провёл в августе этого года, нокаутировав Маркоса Аумаду. Что касается Силлаха, то украинец в последнем бою единогласным решением судей уступил Матеушу Мастернаку.