Дастин Порье оценил уровень Ислама Махачева перед боем в UFC 302

Бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе американец Дастин Порье высказался о сопернике в предстоящем бою действующем обладателе титула UFC в категории до 70 кг россиянине Исламе Махачеве.

«Дело только в том, чтобы подраться с лучшим бойцом в мире. Лидер рейтинга вне зависимости от веса, чемпион в своем весе — для меня он и есть лучший. Но мы проверим это в воскресенье. Он финишёр, закончил досрочно много боёв. Однако нам всё равно предстоит подраться 25 минут. Посмотрим, кто победит», — сказал Порье на пресс-конференции.

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Ислам Махачев в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), встретился с австралийцем Александром Волкановски. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.

Дастин Порье, в свою очередь, в последнем бою нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.

Махачев — не только про борьбу. Все нокауты от россиянина: